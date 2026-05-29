Kurban Bayramı kapsamında Bilecik Şehitliği'ni ziyaret eden Vali Faik Oktay Sözer, şehitlerin kabirleri başında dua etti. Şehit mezarlarına karanfil bırakan Sözer, şehit aileleriyle de yakından ilgilenerek bayramlarını tebrik etti.

Şehitlikte gerçekleştirilen duaların ardından açıklamalarda bulunan Sözer, şehit emanetlerine sahip çıkmanın milletin en büyük sorumluluklarından biri olduğunu belirterek; 'Bu topraklar aziz şehitlerimizin fedakârlıklarıyla bizlere vatan oldu. Kurban Bayramı vesilesiyle kahraman şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz. Aziz şehitlerimizin emanetlerine sahip çıkmak milletimizin en önemli sorumluluklarından biridir' dedi.