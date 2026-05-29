Olay, saat 12.45 sıralarında Gelibolu ilçesine bağlı Ilgardere mevkiinde meydana geldi. Denize giren Y.D. bir süre sonra gözden kayboldu. İhbar üzerine bölgeye, sahil güvenlik ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanlığına bağlı ekipler ve dalgıçlar bölgede detaylı çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda Y.D., kıyıdan yaklaşık 40 metre açıkta, denizin 3 metre altında yüzüstü ve hareketsiz halde bulundu. Ekipler tarafından sudan çıkarılan gence ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Durumu ağır olduğu öğrenilen Y.D., ambulansla hastaneye sevk edildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.