Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğünü ziyaret eden Vali İsmail Ustaoğlu, Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü toplantı salonunda, Bölge Müdürü Kemal Kayıran’dan brifing aldı.

Bölge Müdürlüğü, Bölge Müdür Yardımcıları, Şube Müdürleri ve Merkez İşletme Müdürünün de hazır bulunduğu toplantıda Bölge Müdürü Kayıran, sunu eşliğinde Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğünün teşkilat yapısı ve tanıtımı, yürütülen ormancılık faaliyetleri, orman yangınları ile mücadelede son durum, ormanların halkın hizmetine sunulması ve ekoturizm faaliyetleri, ülke ekonomisine sağlanan katkılar ile Balıkesir Oman Bölge Müdürlüğünün özellikli projelerinden olan ve ciddi manada yakıt ve zamandan tasarruf sağlayan termodinamik tohum çıkarma tesisi ile ENH altlarındaki atıl arazilerin, halkın gelirlerini artırmak amacıyla “Gelir Getirici Türler” (GGT) ile bitkilendirilmesi konusunda bilgiler verdi.

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Bölge Müdürlüğünce yürütülen ormancılık faaliyetleriyle, özellikle de orman yangınları ile etkin ve başarılı mücadeleye şahit olduğunu, ilimizin dağlarıyla, ormanlarıyla ve ovasıyla saklı bir hazine olduğunu dile getirerek, Balıkesir’in sadece sahil kesimiyle değil ormanlarıyla, ormanlarında bulunan doğal güzellikleriyle ve ormanlarda oluşturulan Eko turizm sahalarıyla da adından söz ettirmesi gerektiğini, jeotermalin sadece kaplıca olarak değil tarım ve enerji alanında da etkin kullanılması gerektiğini ifade ederek Bölge Müdürlüğünce yürütülen faaliyetlerden dolayı Bölge Müdürü Kemal Kayıran’a teşekkür ederek çalışmalarımızda başarılar diledi.