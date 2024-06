Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, Uludağ Üniversitesi kampüsündeki ormanlık alanda çıkan yangının kısmen kontrol altında olduğunu açıkladı.

Uludağ Üniversitesi kampüsündeki ormanlık alanda saat 14.30 sıralarında çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. Bursa Valisi Mahmut Demirtaş da yangının ilk dakikalarından beri olay yerinde incelemelerini sürdürüyor. Vali Demirtaş, sahada 150 aracın bine yakın personelle havadan ve karadan çalışmaların aralıksız devam ettiğini belirterek, "4 uçak, 4 helikopter havadan müdahalesini sürdürüyor. Soğutma çalışmalarına devam edeceğiz. Şu an yangın ilerlemesi durduruldu. Kontrol altına alınması için çalışmalarımız devam ediyor. Şu an yangınla ilgili tehlikeyi geride bıraktık diyebiliriz. Yani şu an kısmen kontrol altına aldık diyebiliriz. Soğutma çalışmalarını da bitirdikten sonra daha da rahatlayacağız diye düşünüyorum” dedi.



“Yangının büyümesinin sebebi rüzgar”

Yangının bu kadar büyümesinde en önemli unsurun rüzgar olduğunu söyleyen Vali Demirtaş, “Personelimiz ekipmanları ve araçlarıyla zaten gerekeni yapıyorlar. Ama rüzgarın şiddetli olması işleri zorlaştırdı. Yangının ilerlemesine rüzgar sebep oldu. Ama çok şükür arkadaşlarımız çok gayretli. Bir taraftan Orman Bakanımız hem İçişleri Bakanımız bu yangınla ilgili her safhasını takip ettiler. Her 10-15 dakikada bir onlara bilgi verdik. Bugün sabaha kadar soğutma çalışmalarımız devam edecek. Hem karadan hem de havadan. Gece karanlık çökene kadar bu havadan çalışmalarımız devam edecek” diye konuştu.



“Hastane için risk söz konusu değil”

Yangının çıkış sebebini ve ne kadarlık hektarın etkili olduğunun inceleme çalışmalarının devam ettiğini dile getiren Demirtaş, "Bununla ilgili incelememiz ve araştırmamız devam ediyor. Arkadaşlarımız bir sonuca varırlarsa kamuoyuyla paylaşacağız. Araştırma hastanesi veya kampüs için herhangi bir risk söz konusu değil. Araştırma hastanesiyle ilgili de bir sıkıntı kalmadı. Sadece tedbiren yurtlardaki arkadaşlarımızı boşaltmıştık. Onları diğer yurtlarımıza gönderdik. Diğer yurtlarımız da onlara yer ayarlandı. Hem kız öğrencilerimiz için hem de erkek öğrencileri için şu an onunla da ilgili ciddi bir sıkıntımız kalmadı. Bugün öğrenciler, gençler orada kalacaklar. Yarın inşallah bir sıkıntı kalmazsa öğrencilerimizi tekrar yurtlarına alacağız” ifadelerini kullandı.

