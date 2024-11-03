TBMM Sanayi, Ticaret ve Teknoloji Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, Bursa'da üretilen bir arazi aracının test sürüşü sırasında kaza geçirdi. Varank ve yanındakiler kazayı yara almadan atlatırken, Varank, "Bu sefer boydan kazandım:)" yorumunda bulundu.BURSA (İGFA) - Bursa'da üretilen bir arazi aracının test sürüşüne katılan AK Parti Bursa Milletvekili ve aynı zamanda TBMM Sanayi Ticaret ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Mustafa Varank'ın da içinde bulunduğu araç, ormanda seyir halindeyken ağaca çarptı.

Sudan çıkan aracın ıslak lastiklerinin ormanlık alanda kayması sonucu araç şiddetli şekilde ağaca çarptı. Operatörün yanında oturan Milletvekili Varank, anlık refleksle başını eğip kazadan yara almadan kurtuldu.

Kaza anı ise kameralara yansıdı. Varank'ın soğukkanlı tepkisi yanındakilerin sakin kalmasını sağladı.

Kaza sonrasında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu sefer boydan kazandım" diyerek espirili paylaşımda bulundu.

"Aslında kendim kullanırken hiç sorun yaşamamıştım. Hamdolsun kazayı da sorunsuz atlatmış olduk" diyen Milletvekili Varank, paylaşımında, "Bu sefer boydan kazandım :) Yerli üretimin yanında durmaya devam" ifadelerine yer verdi.

https://twitter.com/varank/status/1852799871801061422