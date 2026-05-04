İnegöl Belediyesi tarafından bu yıl 8’incisi gerçekleştirilecek Liseler Arası Genç Suare Tiyatro Festivali, 7 Mayıs’ta kapılarını açıyor. Gençlerin sanata olan ilgisini artırmak, yeteneklerini sergilemelerine imkan sağlamak ve kültürel etkileşimi güçlendirmek amacıyla İnegöl Belediyesi ve İnegöl İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde gerçekleştirilen festival, 18 Mayıs’a kadar tiyatroseverlerle buluşacak.

HER AKŞAM FARKLI BİR TİYATRO GÖSTERİSİ

Beşinci Mevsim Kültür Sanat Merkezi’nde sahnelenecek oyunlarda, İnegöl’deki liseler kendi hazırladıkları tiyatro eserlerini izleyici karşısına çıkaracak. Her gün farklı bir okulun sahne alacağı festival, sanat dolu akşamlara ev sahipliği yapacak. Gençlerin sahne performanslarıyla sanatseverlere keyifli anlar yaşatacağı oyunların tamamı, 20.00’da başlayacak. Tiyatro gösterileri ücretsiz biletli şekilde olacak ve tüm vatandaşlar bu anlamlı festivale katılarak kültür sanat şölenine ortak olabilecek. Genç Suare Tiyatro Festivalinde öğrencilerin heyecanına ortak olmak isteyenler, gitmek istedikleri oyun için aynı gün 09.00’dan itibaren ücretsiz biletlerini etkinlik.inegol.bel.tr adresinden alabilecek.

GENÇ SUARE TİYATRO FESTİVALİ GÖSTERİ PROGRAMI

07 Mayıs Perşembe akşamı Kosova Koleji öğrencileri “Ah Şu Gençler” isimli oyunla perde diyecek.

09 Mayıs Cumartesi akşamı Dörtçelik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri “Çanakkale’den İstiklale Giden Yol” oyununu sahneleyecek.

10 Mayıs Pazar akşamı Altın Nesil Koleji öğrencileri “Düdüklüde Kıymalı Bamya” ile izleyiciyle buluşacak.

11 Mayıs Pazartesi akşamı Turgutalp Anadolu Lisesi öğrencileri “Kasabanın Alileri” oyununu sergileyecek.

12 Mayıs Salı akşamı İnegöl Borsa İstanbul Osmangazi Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri “Kimlik Sanatı” ile sahnede olacak.

13 Mayıs Çarşamba akşamı Zeki Konukoğlu Anadolu Lisesi öğrencileri “Boyacı” oyununu izleyiciye sunacak.

14 Mayıs Perşembe akşamı Halil İnalcık Sosyal Bilimler Lisesi öğrencileri “Oto Gargara” ile sahne alacak.

15 Mayıs Cuma akşamı Naire Çikayeva Anadolu Lisesi öğrencileri “Paydos” oyununu sahneleyecek.

16 Mayıs Cumartesi akşamı Bursa Borsa İstanbul Anadolu Lisesi öğrencileri “Sevgili Doktor” ile festivalde yer alacak.

17 Mayıs Pazar akşamı Elit Koleji öğrencileri “Tek Dişi Kalmış Teknoloji” oyununu sergileyecek.

18 Mayıs Pazartesi akşamı ise Mediha Hayri Çelik Fen Lisesi öğrencileri “Türkçem Ey Vah” oyunu ile festivalin finalini yapacak.