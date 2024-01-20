Bursa'da kamyonetten düşen mandalina kasaları için diğer sürücüler ve vatandaşlar seferber oldu.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Emek Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mandalina yüklü kamyonet döneceği esnada kasada bulunan tüm mandalinalar kasalarla birlikte yola döküldü. Bunu gören diğer sürücüler ve vatandaşlar hemen yardım ederek tüm mandalinaları kısa bir süre için kasaya geri yüklediler.

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler görenler tarafından büyük takdir topladı.

Kaynak: İHA