Dr. Cemalettin Kani Torun, 1959 yılında Artvin'de doğmuş ve Bursa Erkek Lisesi'nden 1976 yılında mezun olmuştur. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nden 1984 yılında mezun olduktan sonra hekim olarak Bursa Alacahırka Sağlık Ocağı'nda göreve başlamıştır. Daha sonra Mardin, İstanbul ve Trabzon gibi farklı şehirlerde hekimlik yapmış ve bu süreçte Marmara Üniversitesi ve Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde akademisyenlik görevini üstlenmiştir.

1996 yılında İngiltere'ye giderek araştırma çalışmalarına başlayan Dr. Torun, burada Yeryüzü Doktorları adlı gönüllü yardım kuruluşunun kurucuları arasında yer almıştır. 2001 ile 2011 yılları arasında Yeryüzü Doktorları'nın CEO'su olarak görev yapmış ve insani yardım faaliyetlerine büyük katkı sağlamıştır.

2011 yılında Somali'ye Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi olarak atanmış olan Dr. Cemalettin Kani Torun, 2014 yılına kadar bu görevini başarıyla sürdürmüştür. Ardından aynı yıl, insani yardımlar ve yurtdışına yönelik kalkınma yardımları konularından sorumlu Başbakan Başdanışmanlığı görevine atanmıştır.

2015 genel seçimleri için AK Parti Bursa milletvekili adayı olmak üzere Başbakanlık Başdanışmanlığı görevinden ayrılmıştır. Kendisi, sağlık alanındaki başarılı kariyeri ve uluslararası insani yardım çalışmalarıyla tanınan önemli bir isimdir. Cemalettin Kani Torun şu an 28. dönem 2. bölge Bursa milletvekilidir.