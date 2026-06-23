Olay dün akşam Huzur mahallesi 52. Sokakta meydana geldi. 2 gurup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada şahıslar birbirine tekme ve yumruklarla saldırdı.

Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipler şahısları ayırarak kavgayı sonlandırdılar. 6 kişi ekiplerce gözaltına alınırken, olayda kullanılan tüfeğe de el konuldu. Sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edilen şahıslardan M.U., B.U. Ve S.B. tutuklanarak cezaevine gönderildiler.