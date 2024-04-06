Bursa'nın İnegöl ilçesinde motosikletin çarptığı yaşlı bisiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Kemalpaşa Mahallesi Mahmut Esat Bey caddesi üzeri Uludağ üniversitesi yerleşkesi mevkiinde bisikletiyle karşıdan karşıya geçmek isteyen Yusuf Y.'ye (73) plakası ve sürücüsü belirlemeyen bir motosiklet çarpıp kaçtı. Kaza sonucu ağır yaralanan yaşlı adama ilk müdahaleyi haber verilmesi üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis Ambulansında görevli sağlık ekipleri yaptı. Yaralı ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine götürülerek tedavi altına alındı.

Kazanın ardından kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlatıldı.

Muhabir: Fahrettin Eniş