19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nda, Küçükçekmece Gölü’nde düzenlenen Dragon Boat yarışları takımların kıyasıya mücadelesine sahne oldu.

Küçükçekmece Belediyesi, düzenlediği ’4. Geleneksel Dragon Boat Festivali’ ile sporseverler ve adrenalin tutkunlarına eğlenceli ve keyifli bir hafta sonu yaşattı. Yarışlara toplamda 37 takım, 756 sporcu katıldı. Zorlu parkurları geçerek rakiplerini geride bırakan A&T Bank Esenler takımı festivali birinci olarak tamamladı.

Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen Dragon Bot Festivali’nde yüzlerce kişi spor yaparak, müzik eşliğinde keyifli bir gün geçirdi. Festival sonunda Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, katılımcıların 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutlayarak, dereceye girenlere kupa ve madalyalarını takdim etti.

Dereceye giren takımlar: "1. A&T Bank Esenler, 2. Tema World, 3.Asmar Holding".