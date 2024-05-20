Bursa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Özer Matlı, Türkiye Ürün İhtisas Borsası’nın gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda TÜRİB Yönetim Kurulu Üyeliğine seçildi.

Bursa Ticaret Borsası’nın (Bursa TB) A Grubu hissedarları arasında yer aldığı Türkiye Ürün İhtisas Borsası’nın (TÜRİB) 2023 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Ankara’da TOBB İkiz Kuleler’de gerçekleştirildi. TÜRİB şirket ortaklarının temsilcilerinin katıldığı Genel Kurul’da, 2023 yılı gelir gider hesapları ile TÜRİB’in mali yapısı gibi konular ele alındı. Görev süresi sona eren yönetim kurulu üyelerinin yerine yeni yönetim kurulu üyelerinin belirlendiği toplantıda, Bursa TB Yönetim Kurulu Başkanı Özer Matlı, TÜRİB Yönetim Kurulu Üyesi oldu.

Genel Kurul toplantısına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bursa TB Yönetim Kurulu Başkanı Özer Matlı, TÜRİB Yönetim Kurulu’nda görev almaktan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “TÜRİB, ülkemizin tarımsal üretim ve ticaretinin gelişmesinde önemli rol oynayan bir kuruluştur. Bu yeni görevimizle birlikte, Türkiye’nin tarım ve ticaret potansiyelini en üst düzeye çıkarmak, daha rekabetçi ve sürdürülebilir bir yapı oluşturmak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi.

TÜRİB ile tarımda dijital dönüşüm

TÜRİB sisteminin Türkiye’nin küresel ticarette söz sahibi olması için tarım sektörünün geleceği olduğunu ifade eden Başkan Özer Matlı, TÜRİB’in faaliyete geçtiği 2019 yılından bu yana 195 milyar liralık işlem hacmi kaydedildiğini ve piyasada toplam 42 milyon ton ürünün el değiştirdiğini söyledi. Tarım sektöründe teknoloji kullanımı ve dijitalleşmenin önemine vurgu yapan Başkan Matlı, “TÜRİB`de, tarım piyasasında tarımsal emtia ticaretinin dijitalleştirilmesi ve Elektronik Ürün Senedi (ELÜS) işlem hacminin artırılarak ürün çeşitliliğinin sağlanması amacıyla 2021 yılında teknolojik dönüşüm ve Ürün Piyasası Aracı Kurumlarının (ÜPAK) işlemlere aracılık edeceği sistemin tamamlanması için yoğun bir şekilde çalışmalar devam ediyor. TÜRİB’de aracılık faaliyeti yapmak üzere Marmara Bölgesi’nde bulunan Ticaret Borsalarının katılımıyla kurulan Marmara Ürün Piyasası Aracı Kurumu Anonim Şirketi’nde kurucu ortak olan Bursa Ticaret Borsası da aynı zamanda Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği bünyesinde kurulan TÜRİB Merkez Ürün Piyasası Aracı Kurumu Anonim Şirketi’nin ortağıdır. TÜRİB`de bu yılın, ülkemiz tarım ekosistemine katkıda bulunacak aracılı sistem ve teknolojik altyapı iyileştirme çalışmalarının tamamlanarak devreye alındığı bir yıl olması adına hep birlikte çalışmalarımıza aralıksız devam edeceğiz” diye konuştu.