Kütahya'dan Bursa'ya doğru yol alan motosiklet grubundan bir motosiklet, virajı dönerken kontrolünü kaybedip su kanalına çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü yaşamını yitirirken, bir kişi de ağır şekilde yaralandı.



Olay, saat 17.00 sıralarında İznik ilçesi Çakırca Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 43 U 2626 plakalı motosiklet sürücüsü Mustafa K. (42), virajı alamayarak yol kenarında bulunan su kanalına çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücü Mustafa K. ve motosiklette yolcu konumunda bulunan Sema K. ağır yaralandı. Motosiklet grubunda bulunan diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralıları olay yerinde yaptıkları ilk müdahale sonrası İznik Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Ambulans hastaneye seyir halindeyken motosiklet sürücüsü Mustafa K., yolda hayatını kaybetti. Sema K.’nın ise hayati tehlikesini koruduğu öğrenildi.

Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.