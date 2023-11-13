Bursa'da gecenin 22.00 sularında yaşanan trafik kazasında, Orhangazi-İznik yolunda seyreden 54 AIP 467 plakalı otomobil, virajı alamayarak bir iş yerinin duvarına çarptı ve ardından takla attı. Olay yerine derhal sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada hafif yaralanan sürücü ve araçtaki yolcu, çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekiplerince Orhangazi Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Yapılan incelemeler sonucunda, yaralılardan birinin Orhangazi Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Mehmet Güler'in oğlu olduğu belirlendi.

Olayla ilgili olarak başlatılan tahkikat devam ediyor.