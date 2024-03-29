Türk Telekom’un iştiraki olan eğitim teknolojileri şirketi Sebit’in yapay zekâ destekli LGS’ye hazırlık ürünü Vitamin LGS’de, uzmanlar ile öğrencileri bire bir canlı görüşmelerde buluşturan rehberlik desteği başladı.

Sebit, LGS’ye hazırlanan 8. sınıf öğrencilerine yönelik psikolog ve psikolojik danışmanlarla bire bir rehberlik desteği hizmeti başlattı. 2 Haziran’da yapılacak olan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) merkezî sınavına kadar kalan sürede öğrencilerin ilk merkezi sınav deneyimlerinde kaygılarını azaltmak, sınavda nelere dikkat etmeleri gerektiği ve sınava kadar olan süreçte netlerini nasıl artıracakları konularında tavsiyeler sunmak üzere rehberlik desteği verilmesi hedefleniyor.

Vitamin LGS hakkında şu bilgiler verildi:

LGS hazırlığında uzmanlarla rehberlik desteği Vitamin LGS’de

Akıllı yönlendirmeler yapan yapay zekâ teknolojisiyle Vitamin LGS, öğrencileri LGS hazırlık sürecinde adım adım destekliyor. LGS’ye hazırlanan öğrencilere sınav için gerekli olan analiz etme, kritik düşünme, problem çözme gibi üst düzey becerileri kazandıran Vitamin LGS; ‘Bire Bir Rehberlik’ uygulamasıyla da öğrencilerin uzman psikolojik danışmanlardan ve psikologlardan online rehberlik desteği alabilmelerini sağlıyor.

Vitamin LGS Bire Bir Rehberlik Paketi’nde ‘Sınav Kaygısı Ölçeği’ ve ‘Çalışma Davranışı Ölçeği’ olmak üzere 2 test, öğrencilere yönelik 13 ve velilere yönelik 12 eğitim, kırkar ve yirmişer dakikalık 5 adet bire bir online görüşme bulunuyor. Online görüşmeler ek paketlerle artırılabiliyor.

Öğrencilerin tüm ihtiyaçları tek bir sette

8. sınıf öğrencileri, yapay zekâ destekli Vitamin LGS’yle sınava eksiksiz bir şekilde hazırlanabiliyor. Vitamin LGS Seti’nde kişiye özel çalışma sistemi, uzmanlarla bire bir görüşmelerle rehberlik desteği, 16 bin soru ve çözüm videosu, konu anlatım videoları, MEB örnek soruları ve geçmiş yıllarda çıkmış LGS soruları, 13 deneme sınavı ve ‘Adım Kartları Seti’ bulunuyor. Toplamda 28 soru bankasıyla Türkiye’nin en iyi yayıncılarının kitaplarını bir araya getiren Vitamin LGS’yle öğrenciler, başka bir kaynak arayışıyla vakit kaybetmeden eksiksiz bir şekilde sınava hazırlanıyor.