Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, eğitim sisteminde planlanan değişikliklere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. 24 TV’de yayımlanan “Arafta Sorular” programına konuk olan Tekin, 12 yıllık zorunlu eğitim sistemiyle ilgili farklı alternatiflerin tartışıldığını belirterek okul öncesi eğitimin zorunlu hale getirilmesi ve üniversiteye başlama yaşının erkene çekilmesi gibi seçeneklerin gündemde olduğunu ifade etti.

12 YILLIK ZORUNLU EĞİTİM DEĞİŞECEK Mİ?

Bakan Tekin, 12 yıllık zorunlu eğitimle ilgili henüz kesinleşmiş bir karar bulunmadığını belirtti. Konunun farklı yönleriyle ele alındığını ifade eden Tekin, eğitim sistemi üzerinde çeşitli alternatiflerin tartışıldığını dile getirdi.

ÜNİVERSİTEYE BAŞLAMA YAŞI ERKENE Mİ ÇEKİLECEK?

Eğitim sisteminde yapılabilecek değişikliklerin kapsamlı biçimde değerlendirildiğini söyleyen Tekin, karar alınmadan önce konunun kamuoyunda tartışmaya açıldığını belirtti.

Bilgiye erişimin kolaylaşmasıyla birlikte dünyada üniversiteye başlama yaşının giderek daha erken dönemlere çekildiğini ifade eden Tekin, Türkiye’de de bu konunun incelendiğini söyledi.

Tekin, "Herhangi bir karar almadan önce konuyu tartışmaya açıyoruz ve kamuoyunun görüşlerini takip ediyoruz. Dünyanın birçok yerinde bilgiye erişimin kolaylaşmasıyla birlikte üniversiteye başlama yaşının daha erken dönemlere çekildiğini görüyoruz" dedi.

YÜKSEKÖĞRETİME BAŞLAMA YAŞI, OKUL ÖNCESİ ZORUNLU EĞİTİM

Bakan Tekin, üzerinde durulan iki temel seçenek olduğunu belirterek şu değerlendirmeyi yaptı: "Buradan hareketle bizim yapmak istediğimiz de 15-16 yaşından itibaren yükseköğretime başlandığı bir mekanizma geliştirebilir miyiz, diye çalışıyoruz. Okul öncesini zorunlu hale getirerek 12 yıllık zorunlu eğitimin süresini kısaltabilir miyiz? Bunları tartışıyoruz ve izliyoruz. Takdir Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin olacaktır."

Tekin, eğitim sistemiyle ilgili nihai kararın ise Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından verileceğini sözlerine ekledi.