Vodafone Business, Red Enerji çözümüyle Türkiye’nin önde gelen perakende zincir markası Penti’nin yeşil dijital dönüşümünde teknoloji çözüm ortağı oldu. Enerji tüketim ve maliyetlerinde yüzde 30’lara varan tasarruf imkânı sağlayan IoT tabanlı Red Enerji çözümü sayesinde Penti, mağazalarında fazla enerji tüketen noktaları tespit edebilecek ve elektrik maliyetlerini azaltacak.

Vodafone Business, şirketlerin yeşil dijital dönüşümlerine destek olmayı sürdürürken, teknoloji çözümleriyle de işletmelere verimlilik ve tasarruf imkânı sağlıyor. Bu paralelde Türkiye’nin önde gelen perakende zincir markalarından Penti’ye IoT tabanlı Red Enerji hizmeti sağlayan Vodafone Business, operasyonel verimlilik ve sürdürülebilirlik açısından da partnerleri için kritik çözümler sunuyor.

Hayata geçirilen projenin ilk etabında Penti’nin en çok enerji tüketimi yapan Türkiye genelindeki 50 öncelikli mağazasında Vodafone Business’ın Red Enerji çözümü devreye alınacak. Bu etabının tamamlanmasının ardından Red Enerji çözümü, diğer Penti mağazalarında da yaygınlaştırılacak.

“Verimlilik ve tasarrufun yanında sürdürülebilirlik için de artı değer oluşturuyoruz”

Vodafone Business olarak Türkiye genelindeki tüm KOBİ ve işletmelerin güvenilir dijital dönüşüm danışmanı olarak yanlarında olmaya devam etmeyi hedeflediklerini dile getiren Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Özlem Kestioğlu, konuyla ilgili şu açıklamalarda bulundu: “Hatırlayacağınız üzere geçen ay yayınladığımız “Vodafone Yeşil Dijital Dönüşüm Politika Raporu”muzda Türkiye’nin yeşil dijital dönüşüm yolculuğunda atması gereken adımları vurgulamıştık. Raporumuza göre yeşil dijital dönüşümü destekleyen Red Enerji çözümümüzün tüm şirketlerce kullanılması halinde Türkiye’de 21 milyar TL’yi aşkın elektrik tasarrufu ve karbon salımında 3 milyon tonu aşkın azalma sağlanabiliyor. Diğer yandan yine Akıllı Tarım gibi dijital tarım ürünlerinin devreye alınmasıyla ülke GSYİH’mizde 36 milyar TL’den fazla bir artı değer elde edilmesi mümkün. Bu bağlamda Vodafone Business olarak biz de Penti’nin çözüm ortağı olduğumuz bu projede, iş ortağımızın mağazalarındaki tüm enerji tüketimini dışarıdan müdahaleye kapatıyor ve tam otomasyon sağlıyoruz.

Anlık enerji takibi ve yönetimi yapabildiğimiz Red Enerji çözümümüzle iklimlendirme ve aydınlatmanın yanında, prizlerin uzaktan açılma ve kapanma durumu söz konusu olurken, bu sayede kullanım dışı saatlerinde açık unutulan klima ve aydınlatma gibi enerji kalemlerinin de önüne geçebiliyoruz. Ayrıca sistemde belli senaryolar girilerek iklimlendirme ve aydınlatmanın açılacağı ve kapanacağı saatleri önceden planlanabilirken, bunlara ek olarak sunduğumuz danışmanlık hizmetiyle de her lokasyonun karbon ayak izini de hesaplayabiliyoruz.”

Penti CEO’su Mert Karaibrahimoğlu ise iş birliği hakkında şunları söyledi: “Daha iyi bir toplum ve gelecek oluşturma yolculuğunda, UN Global Compact imzacısı bir marka olarak sektörümüzdeki konumumuzun bilincindeyiz ve sorumluluğumuzun getirdiği farkındalıkla “Sorumlu Üretim ve Tüketim” prensibiyle hareket ediyoruz. Türkiye genelinde 411 mağazası olan markamız Penti için bize düşen, her zaman gezegen dostu bir şekilde yolumuza devam edebilmek olmalı. Sürdürülebilirlik politikaları ise işte tam da burada ortaya çıkıyor. Sürdürülebilirlik bizce yalnızca çevre dostu olmak demek değil sürdürülebilir bir düzen kurmak da demek. Bu da ancak insanın, gezegenin ve teknolojinin birlikte ilerlediği kesişim kümeleriyle mümkün oluyor. Bu anlamda Vodafone Business ile yaptığımız iş birliğinden büyük mutluluk duyuyoruz.

Red Enerji ürünü ile şu anda 50 Penti mağazamızda anlık enerji takibi ve yönetimi yapılabiliyorken, enerji tüketim ve maliyetlerinde yüzde 30’lara varan tasarruf imkânı sağlanabiliyor. Uzun vadede bu projenin tüm mağazalarımızda yaygınlaşmasını planlıyoruz.”