Vodafone’un iş ortaklarını ve bayi çalışanlarını buluşturan Vodafone Satış Kanalları Toplantıları, yaklaşık 2 bin kişinin katılımıyla KKTC’de gerçekleştirildi. “Şimdi Sahne Bizim” temasıyla düzenlenen toplantılarda, operatörün son bir yılda hayata geçirdiği projeler ve gelecek dönem hedefleri paylaşıldı.

Türkiye’nin dijitalleşmesine liderlik etme vizyonuyla faaliyet gösteren Vodafone, iş ortaklarını ve bayi çalışanlarını bir kez daha Vodafone Satış Kanalları Toplantıları’nda buluşturdu. KKTC’de gerçekleştirilen toplantılara Türkiye’nin 81 ilinden yaklaşık 2 bin kişi katıldı. “Şimdi Sahne Bizim” temasıyla düzenlenen toplantılarda, operatörün son bir yılda hayata geçirdiği operasyonlar, projeler ve yatırımlarının yanı sıra gelecek planları ve yeni mali yılın öncelikleri paylaşıldı.

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, şunları söyledi: “Sektörümüz çok hızlı gelişiyor ve değişiyor. Bu dinamik ortam bizi de hızlı değişmeye ve dönüşmeye zorluyor. Rekabet artık, iletişim hizmetlerinden ziyade dijital servislerde yoğunlaşıyor. Bizim de sektörümüzün değişen yapısına uyum sağlayacak ve güç katacak aksiyonlar almamız gerekiyor. Şirket olarak, sürekli yatırımlarla müşterilerimizin deneyimini uçtan uca geliştiriyoruz. İşimizin her noktasında müşteri memnuniyeti programımızı uygulayarak müşterilerimizin deneyimini iyileştiriyoruz. Vodafone Satış Kanalları Toplantıları’nda bu yıl 2024 mali yılındaki başarılarımızı, 2025 mali yılı hedeflerimizi ve bu hedeflere ulaşılmasını sağlayacak öncelikleri paylaştık. Ülkemizin dijital geleceğine öncülük etme hedefiyle yatırımlarımızı sürdüreceğiz.”

Eğlenceli anlar yaşandı

Vodafone Satış Kanalları Toplantıları, eğlenceli anlara da sahne oldu. Sunuculuğunu İlker Ayrık ve Tanem Sivar’ın üstlendiği gala gecesinde katılımcılar; Derya Uluğ, Mert Demir, Merve Özbey, Sefo ve Özcan Deniz’in performanslarıyla doyasıya eğlendi.