Evlenecek Çiftlere Özel Sürprizler

Wobilimoda Mobilya AVM Genel Müdürü Sedat Beşiktepe, yaptığı açıklamada, "Yaz ayına girdik ve 124 kurumsal firmamız, evlenecek çiftlere 2024 mobilyalarını AVM'mizde tanıtmaya hazır. Evleneceklere sürpriz fiyatlarla mağazalarını hazırladılar," dedi. Beşiktepe, evlenecek çiftler için hazırlanan özel düğün paketlerinin hem kaliteyi hem de şıklığı bir araya getirdiğini belirtti.

Yazın Modası Wobilimoda'da

Mobilya sektöründe modayı takip eden ve yenilikçi ürünleriyle ön plana çıkan Wobilimoda, yaz kampanyasıyla müşterilerine geniş bir ürün yelpazesi sunuyor. Evlenecek çiftler için özel olarak tasarlanan düğün paketleri, oturma gruplarından yatak odası takımlarına, yemek odası takımlarından aksesuar ve dekorasyon ürünlerine kadar pek çok farklı ürünü kapsıyor. Her zevke ve bütçeye uygun seçenekler sunan Wobilimoda, evlenecek çiftlere evlerini istedikleri gibi döşeme fırsatı sunuyor.

İnegöl'ün Mobilya Merkezi

İnegöl'de faaliyet gösteren Wobilimoda Mobilya AVM, 124 firmanın katılımıyla bölgenin en büyük mobilya alışveriş merkezi olma özelliğini taşıyor. Yüzlerce farklı markanın ürünlerini bir arada bulabileceğiniz Wobilimoda, müşteri memnuniyetini her zaman ön planda tutuyor. Kaliteli ürünleri ve uygun fiyatlarıyla dikkat çeken AVM, yaz kampanyası boyunca ziyaretçilerine cazip fırsatlar sunmaya devam edecek.

Genel Müdür Sedat Beşiktepe'nin Açıklamaları

Genel Müdür Sedat Beşiktepe, "Evlenecek çiftler için hazırladığımız özel düğün paketleriyle bu yaz da fark yaratmayı hedefliyoruz. 124 kurumsal firmamız, en yeni ve en şık mobilyalarını tanıtmak için büyük bir heyecanla hazırlandı. Her biri kendi alanında uzman olan bu firmalar, müşterilerimize en iyi hizmeti sunmak için mağazalarını özenle hazırladı. Evlenecek çiftlerimizi bu fırsatlardan yararlanmaya davet ediyoruz," şeklinde konuştu.

Bu yaz, mobilya alışverişinde modayı takip etmek ve en uygun fiyatlarla kaliteli mobilyalara sahip olmak isteyenler için Wobilimoda Mobilya AVM, kaçırılmayacak fırsatlarla dolu. Evlenecek çiftler için özel olarak hazırlanan düğün paketleri, hem şıklığı hem de ekonomiyi bir araya getiriyor. Wobilimoda, yaz kampanyası süresince ziyaretçilerini bekliyor.