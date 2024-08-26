Bursa'nın İnegöl ilçesinde gençler, İmam hatip lisesi bahçesine düşen yaralı yaban ördeğine sahip çıktılar.



Olay Kemalpaşa mahallesi İmam Hatip lisesi bahçesinde meydana geldi. Arkadaşlarıyla gezen gençler, bahçeye inen yaban ördeklerini gördüler. Yaklaştıkları sırada ördekler havalandı. Bir tanesi ise uçamadı. Yaralı olduğunu gören gençler, ördeği yakalayıp İnegöl Belediyesine haber verdiler. Kanadından yaralı ördek, Belediye ekiplerince alınarak tedavi edilmek üzere Sahipsiz Hayvan Bakın ve Tedavi merkezine götürüldü. Ördek daha sonra Milli Parklar Müdürlüğüne teslim edildi.