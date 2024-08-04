Antalya Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde gerçekleştirilen "DIGIT-ART YE 2024" projesi kapsamında, Ukrayna, Fransa, Bulgaristan, İspanya ve Türkiye'den toplam 35 öğrenci Büyükşehir Belediyesi Gençlik Kampı’nda bir hafta kamp yaptı. Kamp boyunca, gençler dijital ve sanatsal yetkinliklerini geliştirmek için çeşitli eğitimlere katılırken, dil becerilerini geliştirdiler.ANTALYA (İGFA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi Gençlik Kampı ve Eğitim Merkezi, önemli bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Uluslararası Gençlik Değişim Programı, kapsamında Ukrayna, Fransa, Bulgaristan, İspanya ve Türkiye'den toplam 35 öğrenci gençlerin dijital ve sanatsal yetkinliklerini geliştirmeyi hedefleyen "DIGIT-ART YE 2024" projesi kapsamında merkezde bir araya geldi.

EĞİTİM VE SOSYAL AKTİVİTELER YAPILDI

Bir hafta süren kamp boyunca gençler, çeşitli eğitimlere katılarak dijital becerilerini geliştirdiler. Müzik ve video üretimi, sosyal medya için içerik oluşturma gibi konularda atölye çalışmaları düzenlendi. Ayrıca, öğrenciler dil becerilerini geliştirmek için de çeşitli konuşma etkinlikleri gerçekleştirdi. Eğitimlerin yanı sıra, gençlerin sosyalleşmesi için de birçok etkinlik organize edildi. Antalya'nın tarihi ve doğal güzellikleri keşfedilirken, takım çalışması aktiviteleri, kültürel geceler ve spor etkinlikleri gibi çeşitli sosyal aktiviteler de yapıldı.

KAMPA 5 ÜLKE KATILIM SAĞLADI

DIGIT-ART YE Proje koordinatörü Okan Yahşi, Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne ev sahipliği için teşekkür etti. Yahşi, 5 ülke katılım sağlayan gençlerin kendi kültürlerini aktarabildiği bir ortam oluştuğunu ifade etti. Kampa katılan Bulgaristan ekip lideri Ioana Agata Bestiuc ise proje için Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkürlerini sunarak “Antalya Büyükşehir Belediyesi Gençlik Kampı çok güzel bir yer ve çok iyi karşılandık. Gençlerin kendisini tanıtmalarına, fikirlerini, duygularını ve kendilerini ifade etmelerine yardımcı olmaya çalıştık” dedi.