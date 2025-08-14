Kayseri Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, Belsin Kocatepe Mahallesi’nde hizmet verdikleri salça kaynatma alanını ziyaret etti.

KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Melikgazi’de Belsin, Eskişehir Bağları, Mimarsinan Mahallesi olmak üzere 3 farklı bölgede Salça Günleri etkinliği gerçekleştiren Melikgazi Belediyesi, mahalle aralarında vatandaşları rahatsız etmeden, is, pis, koku olmadan, nezih ve steril bir ortamda salça kaynatma imkanı sağlıyor.

Bu tarz etkinliklerin 2025 aile yılında, birlik ve beraberliği perçinlemesi açısından önem arz ettiğini belirten Başkan Palancıoğlu, salça alanında yaptığı açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“ Melikgazi Belediyemiz olarak yıllardır yaptığımız Salça Günleri etkinliği kapsamında Belsin Bölgesi Kocatepe Mahallemizdeyiz. Belsin Bölgemizi komple kucaklıyoruz, farklı mahallelerden gelen kardeşlerimiz de var burada. Memnuniyet gayet yüksek. Mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum, hakikaten yoğun bir mesai harcıyorlar. Burada domates satışından odun satışına kadar, bakır kazanından tuzuna kadar her şeyi organize ediyorlar.

Domateslerin yıkanmasından, parçalanmasından, taşınmasına kadar vatandaşlarımıza hizmet ediyorlar. Allah hepsinden razı olsun. Özellikle 2025 yılının aile yılı olması bakımından bir arada olmak önemli. Burada vatandaşlarımız ailecek piknik yapıyor, bir araya geliyor, salçalarını kaynatıyor, patateslerini közlüyor, patlıcanlarını közlüyor, sucuk ekmek yapıyorlar. Böyle de bir kaynaşmaya vesile oluyor. Cenab-ı Allah birliğimizi, beraberliğimizi daim etsin. Nice yıllar inşallah bu tür organizasyonları sağlık ve huzur içerisinde yapmayı nasip etsin.”