Bursa Valiliği, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamayla, bölge halkını yaklaşan olumsuz hava koşulları hakkında uyardı. Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre, Bursa genelinde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Valilik, sel, su baskını, heyelan, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış sırasında kuvvetli rüzgar ve yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiğini vurguladı.

Geçerlilik Periyodu: 02 Eylül 2024, 12:00 - 21:00

Bursa Valiliği, kamuoyunu saygıyla bilgilendirerek gerekli önlemlerin alınmasını tavsiye etti.