Balıkesir’in Bandırma ve Gönen ilçelerinde faaliyet yürüten Doğa Koleji adlı özel okulun kayıt yapılırken talep ettiği kitap, kırtasiye, servis, yemek ve kıyafet parası adı altındaki fahiş ücretler Milli Eğitim Bakanlığı’nın belirlediği yasal sınırı aşıyor.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği’ne göre özel okulların yapabileceği zam oranı yüzde 56.89 olarak belirlenmişti. Ancak Bandırma ve Gönen’de faaliyet gösteren Doğa Koleji başta olmak üzere bazı özel okulların kitap, kırtasiye, servis, yemek ve kıyafet gibi ek ücretleri gerekçe göstererek bu tavan zam oranını aşması velilerin tepkisine neden oldu.

Doğa Koleji tepkilerin odağına yerleşti

Veliler her iki ilçede de faaliyet gösteren Doğa Koleji adlı özel okulun ek ücretler ile yasal sınırın 2 katı ücretlendirme ortaya çıkardığını ve özellikle kitap ücreti adı altında 40 bin lirayı aşan rakamlar talep edildiğini iddia ediyor. Veliler, diğer yandan kademe geçişlerindeki fiyat artışlarının yasal sınırların üzerinde olmasından da şikayetçi. Doğa kolejinin yasal sınır olan yüzde 56.89’luk oranı ihlal ederek kademe geçişlerinde yüzde 86’ya kadar zam yaptığı belirtiliyor. Ayrıca bu durumu fark eden bazı velilere ise öğrenciyi okuldan almamaları ve bu durumu dillendirmemeleri için personel indirimi adı altında teklifler sunulduğu öğrenildi.

Okulun söz konusu bu tutumu, eğitim sektöründe fiyat politikaları konusunda yeni tartışmaları beraberinde getirdi.