Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde kentte ilk defa tamamen kapalı omuz ameliyatı gerçekleştirildi.

Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi bir ilke daha imza attı. Hastaneye geceleri ağrılarından dolayı uyumama şikayeti ile müracaat eden 51 yaşındaki D.B’nin uzun süreden beri sağ omuzunda ağrı, hareket kısıtlığı ve geceleri ağrı nedeniyle uyuyamama şikayetleri üzerine hastanede yapılan tetkiklerde omuz liflerinde kopma olduğu tespit edildi. Uygulanan medikal tedaviye rağmen şikâyetleri geçmeyen hasta için operasyon kararı alındı. Başhekim Yardımcısı Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Seçkin Özcan tarafından tamamen kapalı (Omuz Artroskopik) omuz ameliyatı gerçekleştirildi. Doktor Özcan operasyon ile ilgili şunları kaydetti:

“Rotator Cuff Sendromu, omuz ekleminde yer alan ve hareketi sağlayan tendonların zedelenmesi veya yırtılması sonucu ortaya çıkan bir yaralanmadır. Omuzda ağrıya, hareket kısıtlılığına ve güçsüzlüğe neden olan rotator cuff sendromu’nun iki temel nedeni yaralanma ve tendonlardaki yaşa bağlı yıpranmadır. Tedavi seçenekleri arasında istirahat, ağrı kesici ilaçlar ve fizik tedavi uygulamaları yer almaktadır. Gerektiğinde ise cerrahi tedavi uygulanmaktadır. Cerrahi tedavide ise günümüzde önerilen yöntem artroskopik yöntemle tamamen kapalı olarak yırtık olan kasların tamir işlemidir. Kapalı omuz ameliyatlarının iyileşme süreci açık ameliyatlara göre daha hızlı olup ameliyat sonrasındaki süreç hastalarımız için daha konforludur.”

Yalova genelinde ilk defa yapılmaya başlanan artroskopik rotator cuff onarım ameliyatı sayesinde hastaların çevre illere sevk gerekliliği ortadan kalktı.