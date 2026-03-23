Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı Bilecik Gündüz Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi'nden hizmet alan özel ihtiyaçlı bireyler için Karagöz ve Hacivat gösterisi düzenlendi. Etkinlik, katılımcılar tarafından bol kahkaha ve keyif dolu anlarla geçirildi.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nejat İlhan, programda yaptığı açıklamada, 'Engellerimizi aşmak, birlikte gülmek ve paylaşmak en güzel bayram hediyesi. Birlikte geçirilen bu tür etkinlikler, hem sosyal uyumu güçlendiriyor hem de engelleri birlikte aşmanın en güzel örneğini sunuyor' dedi.