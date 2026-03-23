Kocaeli temsilcisi sezon boyunca çıktığı karşılaşmalarda 10 galibiyet elde ederek toplam 28 puan topladı. Rakiplerine karşı 39 set kazanan Gebze ekibi, play-off hattının hemen gerisinde kalarak ligi 9'uncu sırada tamamladı. Ligin zirvesinde Ziraat Bankkart 23 galibiyet ve 67 puanla normal sezonu lider tamamlarken, Halkbank 57 puanla ikinci, Galatasaray ise 51 puanla üçüncü sırada yer aldı.

Alt sıralarda Gaziantep Gençlik Spor, İBB Spor Kulübü ve Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor düşme hattından uzaklaşma mücadelesi verdi. Sezon içinde ligden çekilen Cizre Belediyespor ise puan tablosunun son sırasında kaldı.