Yalova'da yasa dışı yollarla yurt dışına çıkarılmak istenen Afganistan uyruklu 5 düzensiz göçmene ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonlarda yakalanan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Yalova Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Bölge Amirliği ekiplerince 1 Kasım 2025 tarihinde Yalova Ro-Ro Gümrük Limanı'ndan yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan Afganistan uyruklu 5 şahıs yakalandı. Olayla ilgili Yalova İl Jandarma Komutanlığınca yaklaşık 6 ay süren teknik ve fiziki çalışma yürütüldü. Yapılan araştırmalar sonucunda Afganistan uyruklu şahısları Yalova Ro-Ro Gümrük Limanı üzerinden yasa dışı yollarla yurt dışına çıkarmaya çalıştıkları belirlenen S.Ç., O.Ç., A.A. ve A.A. isimli organizatörlere yönelik Yalova, İstanbul ve Kocaeli'de eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden O.Ç., A.A. ve A.A. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. S.Ç. hakkında ise adli kontrol kararı verildi.