Esenyurt ve Avcılar'da kentsel dönüşüm kapsamında yapılan yıkım çalışmalarında çöken binalar çevrede paniğe neden oldu. Yaşanan iki olayda da görüntüler kameraya yansıdı.

Olay, dün Esenyurt ilçesi Cumhuriyet Mahallesi 1985 Sokak ve Avcılar Merkez Mahallesi Genceri Sokak'ta yaşandı. Edinilen bilgilere göre, Esenyurt'ta kentsel dönüşüm kapsamında yıkımı gerçekleştirilen 12 katlı binanın çöktüğü an çevrede paniğe neden oldu. Öte yandan, Avcılar'da dün öğle saatlerinde yıkımı yapılan bina ise yıkım sahasındaki boş alana devrildi. Yaşanan iki olay ise hem güvenlik kamerası hem de çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Esenyurt'taki yaşanan olayda vatandaş kamerasına yansıyan görüntülerde 12 katlı binanın kepçe müdahalesiyle çöktüğü anlar yer aldı. Avcılar'da ise 9 katlı binanın boş alana devrildiği anlar cep telefonu kamerası ve güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.