Cumhur İttifakı’nın Yalova’daki temsilcileri Altan Kültür Merkezi’nde bir araya geldi.

AK Parti İl Başkanı Umut Güçlü’nün ev sahipliğinde gerçekleşen buluşma Altan Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Cumhur İttifakı Buluşması’na AK Parti Yalova milletvekilleri Ahmet Büyükgümüş ve Meliha Akyol, MHP İl Başkanı Ahmet İhsan Güldoğan, MHP’den milletvekili adaylığı yapmış olan Namık Öz, BBP İl Başkanı Munip Namal, BBP’den milletvekili adayı Cem Fikri Danayiyen, Yeniden Refah Partisi İl Başkanı Mustafa Berber, Yeniden Refah Partisi’nden milletvekili adayı olan Abdullah Zeki Ercan, Hüda Par İl Başkanı Serdal Özer, Cumhur İttifakı mensubu belediye başkanları ve partililerin yanı sıra Yalova Belediye Başkanı Mustafa Tutuk da davetli olarak katıldı.

Programın açılış konuşmasını yapan AK Parti İl Başkanı Umut Güçlü, Türkiye’de birlik ve beraberliğin en güzel örneğini gösterdiklerini söyledi. Güçlü, Recep Tayyip Erdoğan’ın büyük başarıyla yeniden cumhurbaşkanlığına seçileceğini ifade ederek, “Önümüzde bir seçim var. Tüm Türkiye’ye büyük bir başarı ile başımıza cumhurbaşkanımızı getireceğimizi göstereceğiz. Seçimlerde yaptığınız özverili çalışmalar nedeniyle hepinizi kutluyorum” dedi.

Programda Cumhur İttifakı’nın il başkanları ile milletvekili adaylığı yapmış isimler de birer konuşma gerçekleştirdi.

“Yalova’da değişim ve dönüşümü başlattık”

Yalova Belediye Başkanı Mustafa Tutuk da bir konuşma yaparak göreve gelmesinden bu yana yapılan hizmetleri anlattı. Cumhur İttifakı Belediye Başkanı olarak sahneye gelen ve “Büyük ve güçlü Türkiye’ye gönül veren sizlerle bir araya gelmekten büyük memnuniyet duyuyorum” diyen Başkan Tutuk, “Cumhur İttifakı mensubu bir belediye başkanı olarak Yalova’mızda 6 Mart 2020’den bu yana değişim ve dönüşümü başlattık. Göreve gelir gelmez ilk önceliğimiz mali disiplini sağlamak oldu. Bir önceki yönetimden kalan belediyemizden alacaklı 1.126 kişinin alacağını ödedik. Belediyemizi icradan kurtardık. Kentsel dönüşümle ilgili büyük bir hamle yaptık. Bağlarbaşı’nda kentsel dönüşümü başlattık. 23 yıl aradan sonra 5-6 katlı binalarda dönüşümün önünü açtık. Yalova tarihinin en büyük yatırımı olan 500 milyon TL’lik dev ana isale hattı projesini başlattık. Ayrıca Türkiye’ye örnek olacak millet bahçemizi yakında açacağız. 14 mahallemizin de hak ettiği yatırımları alabilmesi için büyük bir çalışma başlattık. Bizler Yalova’da yaşayanlar olarak ortak geleceği sizlerle paylaşıyoruz. Belediye başkanı olarak şehrimizin hak ettiği yatırımlara kavuşabilmesi için durmadan yorulmadan çalışmaya devam ediyoruz. Türkiye Yüzyılı’nda Yalova’mız için yapacağımız birçok çalışma var” dedi.

Gecede AK Parti Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş ile Meliha Akyol da birer konuşma gerçekleştirdi.