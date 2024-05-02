2023-2024 sezonunu 33 puan ile 8’inci sırada kapatan Balıkesirspor, çıktığı 28 maçın 7’nde galibiyet alabildi.

Üst üste 2 sezon boyunca lig düşen ve 2023-2024 sezonunda TFF 3. Ligde birçok sıkıntılar yaşayan Balıkesirspor, ligi 33 puan ile 8’inci sırada tamamladı. Sezonun ilk iki haftasında hiç galibiyet alamayan kırmızı beyazlı ekip, 3. haftada Nevşehir Belediyespor deplasmanında ilk galibiyetini aldı. Lig boyunca oynadığı 28 karşılaşmada 7 galibiyet, 9 mağlubiyet ve 12 beraberlik alırken son haftayı bay takım olarak geçirdi.

Sezona tecrübeli Teknik Direktör Recep Çetin ile başlayan, ancak sezon içerisinde yaşanan olumsuz gelişmelerin ardında kırmızı beyazlı ekip Teknik Direktör Cem Cambaz ile sezonu noktaladı.