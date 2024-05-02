Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Koyunhisar İlköğretim Okulu öğrencilerinin isteklerini kırmadı.

Bursa’nın Yenişehir ilçesi Koyunhisar öğrencilerinin isteklerini Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’e ileten Bursa Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Kıvanç Horoz müjdeyi verdi. CHP Yenişehir ve Bursa Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Kıvanç Horoz, "Koyunhisar İlköğretim Okulu öğrencilerimizin günübirlik gezisi için araç ihtiyacını karşılanacak. Bizleri çocuklarımızın mutluluğuna, gülümsemesine ortak eden Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ile emeği geçenlere, partim ve ilçem adına teşekkür ediyorum" diye konuştu.