Yalova’da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı düzenlenen törenlerle kutlandı.

Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 101. yıl dönümü nedeniyle Yalova Valiliği tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı’nda tören düzenlendi. Tören öncesi Cumhuriyet İlkokulu önünden tören alanına kadar yürüyüş gerçekleştirildi. Meydandaki törende Yalova Valisi Hülya Kaya, Karamürselbey Eğitim Merkezi ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mehmet Tahir Göncüoğlu ve Yalova Belediye Başkanı Mehmet Gürel, vatandaşların bayramlarını kutladı. Daha sonra bir konuşma yapan Vali Kaya, "Bugün milletimizin en değerli kazanımı, bağımsızlığımızın nişanesi, asırlık koca çınarımız Cumhuriyetimizin 101. yılını sizlerle kutlamanın mutluluğu ve kıvancını yaşıyoruz. Cumhuriyetimiz, savaş meydanlarında kazandığımız zaferleri taçlandıran, milletimizin hürriyet ve bağımsızlık sevdasının en büyük eseridir. Cumhuriyetimiz, hürriyeti ve onurundan taviz vermektense ölmeyi tercih eden bir milletin şahlanışıyla, bağımsızlık uğrunda sergilediği eşsiz fedakârlığın ve kararlılığın en güçlü ifadesi olmuştur" dedi.

Konuşmanın ardından kompozisyon, şiir ve resim yarışmalarında dereceye girenlere hediyeleri takdim edildi.

Kutlama programı Rahmi Tokay İlkokulu öğrencileri tarafından gerçekleştirilen halk oyunu gösterisiyle devam etti. Program Şehit Osman Altınkuyu Anadolu Lisesi’nden 77 öğrencinin zeybek gösterisiyle devam etti. Etkinlik tören geçişiyle sona erdi.

Kutlamalara AK Parti Milletvekili Meliha Akyol, CHP Milletvekili Tahsin Becan, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.