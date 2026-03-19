Alınan bilgiye göre, Yalova Emniyeti Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri ile Özel Harekat destekli DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyon gerçekleştirildi. Sabah saatlerinde şüphelilerin ikametlerine gerçekleştirilen operasyonda dijital materyallerle 4 zanlı yakalandı. Şüphelilerden biri sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. Diğer 3 zanlı ise sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresi Başkanlığı Düzensiz Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi'ne (GÖKSEM) teslim edildi. Ayrıca operasyon sırasında evde bulunan 4 şahıs hakkında da sınır dışı işlemleri başlatıldı.

Kaynak: İHA