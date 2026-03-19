Orta Doğu’daki savaş petrol fiyatlarını sert şekilde yükseltti. İran’ın küresel petrol ticaretinin dörtte birinin geçtiği Hürmüz Boğazı’nı kapatmasıyla brent petrolün varil fiyatı 110 dolara çıktı. Bu artış, akaryakıt fiyatlarına peş peşe zam olarak yansıdı.

EŞEL MOBİL SİSTEM DOLDU!

Petrol fiyatlarındaki dalgalanma sonrası akaryakıtta eşel mobil sistem devreye alınmıştı. Zamların yüzde 25’i pompaya yansıtılırken, yüzde 75’i ÖTV’den karşılanıyordu. Ancak motorindeki ÖTV indirim alanı dolduğu için motorine büyük bir zam geliyor.

AKARYAKITA TARİHİ ZAM

Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre, bu gece yarısından itibaren motorinin litresine 5 lira 76 kuruş zam gelecek. Zammın 58 kuruşu eşel mobil sistemden karşılanacak. Pompaya yansıyacak tutar ise 5 lira 18 kuruş olacak. Bu tek seferde akaryakıta gelen en büyük zam alacak.

AKARYAKIT FİYATLARI SÜREKLİ DEĞİŞİYOR

Petrol fiyatlarındaki yükseliş nedeniyle akaryakıt fiyatları sürekli değişiyor. 5 Mart'ta motorine 3 lira 11 kuruş, benzine 3 lira 68 kuruş, oto gaza 16 kuruş, 7 Mart'ta benzine 55 kuruş, motorine 1 lira 14 kuruş, 8 Mart'ta motorine 53, benzine 39 kuruş, 12 Mart'ta ise benzine 75 kuruş, motorine ise 1 lira 15 kuruş, 18 Mart'ta ise benzine 54 kuruş zam gelmişti.

18 MART GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

ŞEHİR BENZİN MOTORİN OTOGAZ İstanbul Avrupa 61.97 65.91 30.49 İstanbul Anadolu 61.83 65.77 29.89 Ankara 62.94 67.03 30.37 İzmir 63.22 67.31 30.29