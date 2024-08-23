Yalova’nın Altınova ilçesinde Hersek sahil bölgesine denizde yorgun şekilde bulunan leylek bakıma alındı.

Hersek sahil bölgesinde balıkçılar tarafından denizde yorgun leylek tespit edildi. Balıkçıların ihbarıyla Altınova Belediyesi Zabıta Amirliği ve Hersek Lagünü Kuş Gözlem Sorumluları olay yerine intikal etti. Hersek Lagünü Kuş Gözlem Sorumlusu Alihan Sevinç yorgun düşen leyleği bölgeden teslim alarak ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Leylek daha sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar Yalova Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Kuş Gözlem Sorumlusu Sevinç, yaptığı açıklamada, “Göç esnalarında leylekler bazen yorgun düşebilmektedir. Bulunan leylekte genç bir leylek ve kuvvetle muhtemel göç esnasında yorgun düştü. Gerekli ilk müdahaleyi gerçekleştirdik” dedi.