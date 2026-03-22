İran’ın, ABD ve İsrail saldırılarına yönelik misillemeleri sürüyor. İsrailli kaynaklar, İran’ın ülkenin güneyindeki Dimona’ya düzenlediği füze saldırısının ardından bu kez Arad kentini hedef aldığını bildirdi. İsrail basınında yer alan haberlerde, kentte meydana gelen birden çok patlamanın ardından sağlık ekiplerinin hızla bölgeye sevk edildiği aktarıldı.

84 kişi yaralandı

Magen David Adom ambulans servisinden yapılan açıklamada, saldırıda 10’u ağır, 19'u orta, 55’i hafif şekilde olmak üzere en az 84 kişinin yaralandığı kaydedildi.

İsrail ordusu saldırıların önlenemediğini açıkladı

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) Sözcüsü Effie Defrin ise, Arad ve öncesinde Dimona kentlerini hedef alan İran füzelerinin engellenemediğini doğruladı. Hava savunma sistemlerinin devreye girdiğini, ancak başarılı olamadığını kaydeden Defrin, "Olayı araştıracağız ve bundan ders çıkaracağız. Bunlar, özel veya alışılmadık bir mühimmat türü değildi. Kalplerimiz bu gece Arad ve Dimona sakinleriyle birlikte" ifadelerini kullandı.

Dimona kentini hedef alan saldırıda en az 51 kişi yaralanmıştı

İran, İsrail’in güneyindeki Dimona kentine düzenlediği en az 51 kişinin yaralanmasına yol açan saldırının ardından, Arad kentini hedef almıştı. İsrail basını, kentte meydana gelen patlamaların ardından çok sayıda sağlık ekibinin bölgeye sevk edildiğini duyurmuştu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu ise, İsrail’deki Arad, Dimona, Eilat, Beerşeba ve Kiryat Gat’ın füze ve kamikaze İHA’larla hedef alındığını açıklamıştı.