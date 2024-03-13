Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü tarafından düzenlenen mantar yetiştirme kursuna Termal Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) Erkek Öğrenci Yurdu öğrencileri katıldı.

Termal KYK Erkek Öğrenci Yurdu’nda barınan 17 üniversite öğrencisi için düzenlenen kursta gençler mantar yetiştirme tekniklerini öğrendi. Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitü Toplantı Salonu’nda uzmanlar ilk olarak gençleri teorik olarak bilgilendirdi.

Ardından Mantar Üretimi Mükemmeliyet Merkezi’nde yapılan çalışmaları yakından inceleyen öğrenciler, mantar kompostosunun hazırlanışı ve yetiştirme teknikleri konularında detaylı bilgiler aldı.