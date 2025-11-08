Bursa’nın İnegöl ilçesinde bir zincir markette reyonlarda görülen fare, hem müşterileri hem de sosyal medyayı ayağa kaldırdı.

Olay, Mahmudiye Mahallesi Suyolu Caddesi üzerinde bulunan bir zincir market şubesinde meydana geldi. Alışveriş için markete gelen müşteriler, manav reyonunda dolaşan büyük bir fareyi fark etti. Gördükleri manzara karşısında şoke olan vatandaşlar, o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayıldı. Vatandaşlar, hijyen kurallarının ihlal edildiğini belirterek tepki gösterdi.Market yetkililerinin, olayın ardından temizlik ve dezenfeksiyon çalışması yaptığı öğrenildi.