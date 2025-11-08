Peyzaj tasarımı uzmanları, bahçe düzenlemesinde yalnızca estetiğin değil, güvenlik unsurlarının da göz önünde bulundurulması gerektiğini belirtiyor. Her ağaç türünün her ortama uygun olmadığını vurgulayan uzmanlar, bazı türlerin her ne kadar sağlıklı ve gösterişli görünse de çevreye zarar verebileceğini ve olumsuz enerji birikimine yol açabileceğini ifade ediyor.

Meşe

Meşe ağacı dayanıklılığı ve uzun ömrüyle bilinse de, elektriksel iletkenliği nedeniyle fırtınalı havalarda yıldırımın en sık hedeflerinden biri haline geliyor. Özellikle geniş ve yüksek meşe ağaçları, evin yakınında bulunduğunda büyük risk oluşturuyor. Halk arasında “evin yakınındaki meşe bela getirir” sözü de bu nedenle söyleniyor.

Kavak

Kavak, hızlı büyümesi ve yoğun gölgesiyle tercih edilse de güvenli bir seçenek değil. Dalları kolayca kırıldığı için rüzgârlı havalarda tehlike oluşturuyor. Ayrıca kavak odununun yüksek nem oranı, elektrik yükünü daha kolay iletmesine yol açıyor. Fırtına sırasında kopan dallar veya devrilen gövdeler ciddi zararlara neden olabiliyor.

Çam

Çam ağaçları içerdikleri reçine nedeniyle yıldırımı adeta mıknatıs gibi çekiyor. Yıldırım düştüğünde reçine patlayarak ağacın kabuğunu fırlatabiliyor. Bu da hem evlerin cam ve çatılarına zarar verebiliyor hem de yakınındaki kişiler için ciddi yaralanma riski oluşturuyor. Bu nedenle çamlar, konutlardan uzak alanlarda dikilmeli.

Güvenli Alternatifler

Uzmanlar, ev çevresinde ağaçlandırma yapmak isteyenlere huş, ıhlamur veya üvez gibi türleri öneriyor. Bu ağaçlar fazla nem tutmuyor, çok uzun boylanmıyor ve yıldırım çekme riski taşımıyor. Ayrıca bu türlerin evden en az 10 metre uzaklığa dikilmesi tavsiye ediliyor.

Peyzaj planlamasında yalnızca görsel güzelliğin değil, fiziksel güvenliğin de ön planda tutulması gerektiği belirtiliyor. Ağaçlar sadece dekoratif unsurlar değil, aynı zamanda doğal iletkenlerdir. Doğru türü, doğru mesafede seçmek hem evinizi korur hem de yaşam alanınızda huzur sağlar.