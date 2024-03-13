Uluslararası Kadın ve Toplumsal Gelişim Derneği (KATFADER) tarafından hayata geçirilen Suyumun Yolculuğu Projesi’nin tanıtım programı yapıldı.

KATFADER’in Yalova İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Özel İdaresi ve Yeşil Körfez Su Birliği ile işbirliğiyle düzenlediği projenin tanıtımı Halk Eğitim Merkezi Konferans Salonu’nda yapıldı. Projeyle Yalova merkezdeki okullarda 5’inci sınıf öğrencileri, sosyal bilgiler dersi çerçevesinde evlerine gelen suyun o ana kadar geçirdiği evreleri öğrenecek. KATFADER Başkanı Nurten Anıl, projeyle çocukların suyun hangi güçlüklerle musluktan aktığını göreceğini ifade etti.

Tarım ve Orman İl Müdürü Suat Parıldar da konuşmasında suyun önemine değinerek, “İklim değişikliğinin en çok etkilediği kaynaklardan birisi de su. Su öyle bir şey ki yerine başka bir şeyi koyma şansımız yok. Yaşayan her canlının her bireyin muhtaç olduğu, ihtiyaç gösterdiği bir şey su. O halde bizler kaynaklarımızı etkin, doğru kullanmalıyız, israf etmemeliyiz. İklim değişikliği bize kullandığımız tatlı su kaynaklarının azaldığını söylüyor. Dünyadaki tatlı su kaynaklarının sadece yüzde 3,5’ini kullanıyoruz. Yağışlarla beraber biz su kaynaklarımızı, yer altı kaynaklarımızı destekliyoruz. Son 5 yıllık süreç içinde iklim değişikliğiyle beraber sıcaklık 1,5 derece artmış. Yalova’da yağış miktarımızda yüzde 20’den biraz fazla düşüş var. O halde biz suyu daha tasarruflu kullanacağız. İhtiyaçlarımızı daha az suyla yerine getireceğiz ki, susuz kalmayalım. Su hayat izimizi küçültelim” dedi.

İl Özel İdare Genel Sekreteri Ümit Yılmaz ise geçtiğimiz yıllarda da gerçekleştirilen projeye bu yıl katıldıklarını belirterek, “Evimizde basit bir hareketle suya ulaşıyoruz. Bu su hangi süreçlerden geçiyor, toplanmasından arıtılmasına, arıtırken geçen süreçten evden musluklara akana kadarki süreci bizzat yerinde de görerek tecrübe edineceksiniz” diye konuştu.

Projenin su konusunda öğrencilerin bilinçlenmesi açısından önemine değinen İl Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Akmeşe, paydaşlara teşekkür etti.

Ardından KATFADER Başkanı Nurten Anıl, projeyle ilgili tanıtım gerçekleştirdi. Program öğrenciler de katıldı.