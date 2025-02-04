Edinilen bilgilere göre, Yalova Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve Çınarcık İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "Uyuşturucu Madde Ticareti" yaptığı şüphesiyle B.K ve Y.A'nın evlerinde arama yaptı. Yapılan aramada 7 parça halinde 1 kilo 100 gram sentetik kannabinoid, 6 gram metamfetamin, 8 adet sentetik ecza hap, 2 adet hassas terazi, 1 adet kurusıkı tabanca ve şarjöre basılı halde 14 adet kurusıkı fişeği bulundu. İkamet sahipleri B.K ve Y.A ile ikamette bulunan A.Ç ve E.Ç gözaltına alındı. Y.A.’nın ayrıca "Bina İçerisinde Muhafaza Altına Alınmış Eşya Hakkında Hırsızlık" suçundan arandığı da tespit edildi. 4 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Polis aynı gün Taşliman Mahallesi Liman içindeki Balıkçılar Lokaline girerken şüpheli ve tedirgin hareketlerinden şüpheliden Y.E.M’den 233 gram metamfetamin, 37 gram kokain, 2,16 gram esrar, 10 adet sentetik ecza, 2 adet hassas terazi ele geçirdi. Şüpheli sevk edildiği mahkemece tutuklandı.