Yalova Belediyesi, hafta sonu için çocuklara güzel ve eğlenceli bir tiyatro gösterisini çocukların beğenisine sundu.

Senaryosunu Baran Nogay’ın yazdığı ‘Yıldız Kampı’ adlı çocuk oyunu, minik tiyatro severlerle buluştu. Yalova Belediyesi, ‘Yıldız Kampı’ isimli çocuk oyunu ile minik seyircilerin eğlenerek öğrenmesini hedeflendi. Gösteride teknolojinin yaygınlaşmasıyla beraber gelişen bireyselliğin aksine dostluğun, insan için her zaman bir ihtiyaç olduğunu ve yaşamın paylaşarak güzelleştiği anlatıldı.

Yalova Belediyesi Sabahattin Engin ve Mesude Engin Çocuk Tiyatrosu’nda 3 seans olarak sahnelenen tiyatro gösterisine minik tiyatroseverler büyük ilgi gösterdi.