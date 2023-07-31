Türkiye Hava Sporları Federasyonu ve Gökyüzü Hava Sporları Kulübü, Orhangazi ilçesinde düzenlenen 10. Bursa Kupası Yamaç Paraşütü Mesafe Yarışması, adrenalin dolu anlara ev sahipliği yaptı.

Çok sayıda yamaç paraşütü pilotunun katıldığı yarışma, büyük ilgi gördü. Bu yıl 10.'su düzenlenen organizasyonda sporcular, bin 100 metre yükseklikten havalanarak, havada belirlenen noktalara ulaşarak, zorlu rotayı başarıyla tamamladılar. Türkiye'nin farklı bölgelerinden gelen birçok yamaç paraşütü pilotunun yarışmada yer alması, gökyüzünde renkli ve heyecan verici manzaraların oluşmasına neden oldu.

Yamaç paraşütü tutkunları da bu heyecanlı etkinliğe büyük ilgi gösterdiler. Yarışma boyunca havada yarışan yamaç paraşütü pilotları, gökyüzünde izleyenlere unutulmaz anlar yaşattı.

Bursa Kupası Yamaç Paraşütü Mesafe Yarışması, Türkiye'de hava sporlarının gelişmesine katkıda bulunan ve sporcular arasında dostluk ve rekabetin pekiştiği önemli bir etkinlik olarak göze çarpıyor. Katılımcıların başarıları ve heyecan dolu yarışlarla dolu bu organizasyon, hava sporlarına olan ilginin ne kadar büyük olduğunu bir kez daha gösterdi.