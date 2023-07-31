Bursa-Ankara karayolu üzeri Mezit boğazında meydana gelen kazada kontrolden çıkan kiraz yüklü kamyon devrildi; sürücüsü yaralandı.

Kaza sabah 06.00 sıralarında Bursa-Ankara karayolu üzeri Mezit mahallesi mevkiinde meydana geldi. Bozüyük'ten İnegöl'e seyir halinde olan Ramazan Ors(63) yönetimindeki 42 RN 999 plakalı kiraz yüklü Kamyon, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Dorsesindeki kirazlar yola saçıldı, sürücüsü yaralandı. Yaralı olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza nedeniyle kapanan karayolu, aracın kaldırılmasıyla ulaşıma açıldı.

Jandarma komutanlığı ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.