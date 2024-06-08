Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde yanan otomobilden geriye iskeleti kalırken itfaiye ekipleri alevleri söndürdü.

Yangın, Çayırova ilçesi Özgürlük Caddesi 248/1 Sokak üzerinde bulunan 3 katlı binanın otopark kısmında meydana geldi. Otoparkta bulunan 26 NR 897 plakalı Tofaş marka otomobilin motor kısmında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın tüm otomobili sardı. Durumu fark eden araç sahibi itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürürken otomobilden geriye iskeleti kaldı.

Polis yangınla ilgili inceleme başlattı.