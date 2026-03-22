Kartepe Belediyesi tarafından Kent Çarşısı'nda gerçekleştirilen 'Ramazan Çocuk Şenliği'ne, ilçe sakinleri ve çocuklar katıldı. Alana kurulan dev şişme oyun gruplarında vakit geçiren çocuklar için gün boyu çeşitli aktiviteler düzenlendi. Şenlik kapsamında sahne alan illüzyonist ve jonglörün performansları ile lobut ve top çevirme gösterileri katılımcılar tarafından ilgiyle izlendi. İnteraktif olarak ilerleyen ve çocukların da sahneye davet edildiği programda, dev baloncuk gösterisi de gerçekleştirildi.

Etkinlikte düzenlenen çeşitli yarışmalarda kazanan çocuklara hediyeler verilirken, Kartepe Belediyesi ekiplerince katılımcılara pamuk şekeri ve geleneksel lezzetler ikram edildi.