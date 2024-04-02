Beşiktaş’ta gece kulübünde çıkan yangında hayatını kaybeden 29 kişiden 6’sının kimliği belirlendi. Hayatını kaybedenlerden birinin mekanda DJ’lik yaptığı öğrenilirken aile yakınları ise Adli Tıp Kurumu’na gelmeye başladı.

Beşiktaş’ta tadilat yapılan gece kulübündeki çıkan yangında 29 kişi hayatını kaybetti. Hayatını kaybedenlerin cenazeleri çevredeki hastanelerin morguna kaldırıldı. Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi’nin morgu önünde ölenlerin yakınları teşhis için beklerken, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ekipleri morg önünde güvenlik önlemi aldı. Bazı aile yakınları da sinir krizi geçirdi. Yaralıların kaldırıldıkları hastanelerde tedavileri sürerken cenazelerden 20’si Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

29 kişiden 6’sının kimlikleri belirlenirken aile yakınları Adli Tıp Kurumu’na gelmeye başladı. hayatını kaybeden 29 kişiden 6’sının kimliklerinin Gökay Tevlek, Ahmet Sever, Alparslan Salih Derelioğlu, Kadir Orhanoğlu, Fahrettin Korkut, Yılmaz Kıhrı olarak belirlendi. Gökay Tevlek’in ise mekanda DJ olarak çalıştığı bilgisine ulaşıldı.