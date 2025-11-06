İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne getirilen gazeteci Soner Yalçın’ın ifade verme işlemleri tamamlandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) ve Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılarak tutuklanan Ekrem İmamoğlu’na yönelik yolsuzluk iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürüten soruşturma kapsamında gazeteciler Soner Yalçın, Şaban Sevinç, Aslı Aydıntaşbaş, Ruşen Çakır, Yavuz Oğhan ve Batuhan Çolak’ın ’yalan bilgiyi alenen yayma’ ve ’suç örgütüne yardım etme’ suçlarından ’şüpheli’ sıfatıyla ifadelerinin alınması için İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne talimat verildi. Emniyete getirilen Yavuz Oğhan, Şaban Sevinç ifade verme işlemleri tamamlanmasının ardından emniyetten ayrılmıştı. Soner Yalçın da işlemlerinin tamamlanmasının ardından emniyetten çıktı.