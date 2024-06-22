Diyarbakır'ın Çınar ilçesi ile Mardin'in Mazıdağı ilçesi arasında çıkan arazi yangınında ölü sayısı 14'e ulaştı. Hastanelerde tedavi gören yaralılardan Kerime Erdenli (55) ve Fadıl Demir (57) de yaşamlarını yitirdi. Diyarbakır'ın Çınar ilçesi ve Mardin'in Mazıdağı ilçesinde önceki gece başlayan yangının sonuçları giderek ağırlaşıyor.

Dün, Adli Tıp Kurumu'nda otopsileri ve ölü muayene işlemleri tamamlanan 11 kişinin cenazeleri, savcılığın talimatıyla ailelerine teslim edilerek toprağa verilmişti.

Gece saatlerinde, Şanlıurfa'da tedavi gören bir köylünün daha hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısı 12'ye yükseldi.

Bu sabah ise Yoğun Bakım Ünitesinde dumandan etkilenerek vücutlarında yanıklar bulunan ve entübe edilen Fadıl Demir ile Kerime Erdenli’nin hayatını kaybetmesiyle, ölenlerin sayısının 14’e çıktığı öğrenildi.

Yangında hayatını kaybedenlerin isimleri şu şekilde sıralandı: Şeyhmus Demir, Mazhar Demir, Taliha Demir, Nuri Demir, Rezan Yılmaz, Azat Yılmaz, Resul Yılmaz, Remzi Yılmaz, Abdurrahman Buğdaycı, Ubeydullah Buğdaycı, İsmail Yardımcı, Sinan Deviren, Fadıl Demir ve Kerime Erdenli.